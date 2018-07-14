Зрители потребовали выгнать Екатерину Стриженову с «Первого канала»

Россияне оставляют сообщения на веб-сайтах и в социальных сетях, в которых отмечают, что Стриженова выглядит «нелепо» в эфире серьёзного ток-шоу, редкие реплики телеведущей совершенно неуместны. Подобное письмо было получено СМИ.Некоторые пользователи для подобной программы посчитали ведущую излишне красивой, отмечая, что Екатерина Стриженова в политической телепередаче ведёт себя, как актриса. К тому же возмущённые зрители свои недовольные комментарии пишут прямо на странице актрисы в Instagram, где оставляют сообщения неприятного содержания, переходя периодически на цензурную лексику.