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Зрители потребовали выгнать Екатерину Стриженову с «Первого канала»

Зрители «Первого канала» требуют убрать Екатерину Стриженову с ведущих передачи «Время покажет». Телезрители считают, что актрисе в эфире политической программы не место.

Зрители потребовали выгнать Екатерину Стриженову с «Первого канала»


Россияне оставляют сообщения на веб-сайтах и в социальных сетях, в которых отмечают, что Стриженова выглядит «нелепо» в эфире серьёзного ток-шоу, редкие реплики телеведущей совершенно неуместны. Подобное письмо было получено СМИ.

Некоторые пользователи для подобной программы посчитали ведущую излишне красивой, отмечая, что Екатерина Стриженова в политической телепередаче ведёт себя, как актриса. К тому же возмущённые зрители свои недовольные комментарии пишут прямо на странице актрисы в Instagram, где оставляют сообщения неприятного содержания, переходя периодически на цензурную лексику.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Вчера, 23:45
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