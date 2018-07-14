В Москве пожар произошёл в общежитии ФСБ

Утром четырнадцатого июля в Москве в стенах общежития Федеральной Службы Безопасности случился пожар. Данный инцидент произошел в здании, которое располагается по Рябиновской улице. Как передают специализированные российские службы массовой информации, утром из-под крыши действующего общежития ФСБ начал идти дым. На месте происшествия ещё до начала возгорания специалисты проводили сварочные работы.Сотрудники экстренной службы, которые оперативно прибыли по вызову, умело ликвидировали очаг случившегося возгорания. Специалисты экстренной службы сумели полностью потушить пожар на территории общежития Федеральной Службы Безопасности. На сегодняшний день более детальные сведения пока отсутствуют.