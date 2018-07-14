Galaxy Tab A 2018 показался на реальных снимках

Известно, что фотографии были представлены на официальном сайте американского ведомства FCC. Таким образом, с помощью фотографий можно увидеть, что планшет имеет небольшие рамки по бокам дисплея, а также на фотографиях не видно каких-либо кнопок на передней части устройства. Эксперты утверждают, что аппарат должен обзавестись опцией сканирования лица Face Unlock.Благодаря тестам Geekbench есть информация о технических параметрах Galaxy Tab A 10. Устройство оснащено 10,1-дюймовым экраном на 1920×1200 пикселей. Ожидается появление процессора Snapdragon 430, 2 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 8.1 Oreo с прошивкой Samsung Experience 9. В продажу должно выйти две версии – с модулем LTE и без него.Вероятно, что новинка появится на публике в рамках выставки IFA 2018.