АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Головы Хексема: Найденные артефакты держали в страхе жителей города из-за появления оборотня
EUR 72.47 USD 62.29
Курс валют на 14.07.2018

Galaxy Tab A 2018 показался на реальных снимках

В сети Интернет были опубликованы реальные снимки нового планшета Galaxy Tab A 2018 модельного года. Стоит отметить, что ранее аппарат проходил тестирование на базе бенчмарка Geekbench.

Galaxy Tab A 2018 показался на реальных снимках


Известно, что фотографии были представлены на официальном сайте американского ведомства FCC. Таким образом, с помощью фотографий можно увидеть, что планшет имеет небольшие рамки по бокам дисплея, а также на фотографиях не видно каких-либо кнопок на передней части устройства. Эксперты утверждают, что аппарат должен обзавестись опцией сканирования лица Face Unlock.

Благодаря тестам Geekbench есть информация о технических параметрах Galaxy Tab A 10. Устройство оснащено 10,1-дюймовым экраном на 1920×1200 пикселей. Ожидается появление процессора Snapdragon 430, 2 Гб оперативной памяти и операционной системы Android 8.1 Oreo с прошивкой Samsung Experience 9. В продажу должно выйти две версии – с модулем LTE и без него.

Вероятно, что новинка появится на публике в рамках выставки IFA 2018.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 23:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители потребовали выгнать Екатерину Стриженову
Дженнифер Лопес в сексуальном наряде заигрывала с
Galaxy Tab A 2018 показался на реальных снимках
Супервулкан Йеллоустон может стать виновником
Компания Airbus испытала систему автоматической
Дрю Бэрримор и Кэмерон Диас восхитили своим селфи
В Сети обсуждают изменившуюся внешность Юлии
NASA показало захватывающее изображение ползания
Рената Литвинова с Земфирой отдыхают на яхте с
Певец Эмин женился на своей возлюбленной Алене
Бельгия на классе обыгрывает Англию и завоевывает
Астрономы обнаружили новый вулкан на спутнике
За рубежом заинтересовались авто проекта «Кортеж»
Астроном озвучил суммарный вес космического
Искусственный интеллект поможет создать модель
Хорватский тренер указал французам на африканское
Сок арбуза лечит ревматизм, анемию и гипертонию –
Королеве Великобритании Меган Маркл нравится
Автобренд Opel заподозрили в манипуляциях с
Гость из будущего рассказал журналистам о захвате
Ученые: Артишоки и молочная сыворотка возглавили
В Сети появились данные о новом смартфоне
Медики рассказали о самых удивительных побочных
Риз Уизерспун удивила поклонников стилем реднеков
Жители острова Хоккайдо заметили 8- метровый
Фермер из Уэльса в пятницу 13-го июля получил
Лена Миро считает, что внимание мужчин не может
Гигантский НЛО был замечен исследователем во
Пожилой нацист из Майами хотел устроить пожар и
Ливанские власти назвали кедровый заповедник в
Просмотреть все новости