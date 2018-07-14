Tesla сделает из Model 3 конкурента версии BMW M3

По словам Илона Маска, бюджетный электрокар Tesla Model 3 получит двухмоторную версию Performance. Презентация авто состоится в июле этого года. Машину рассматривают конкурентом высокопроизводительному баварскому седану BMW M3. Tesla Model 3 Performance наделят заниженным на 10 мм дорожным просветом, усовершенствованными тормозами. Стандартная версия обладает задним приводом. «Топовую» версию оснащают дополнительным агрегатом, который вращает переднюю ось. Также для Performance предусматривается пневматическая подвеска. Tesla Model 3 сейчас существует в 2 одномоторных версиях. До первой сотни базовый электрокар разгоняется за 5,6 сек. Максимальная скорость авто - 210 км/ч. Машина без подзарядки может преодолеть 354 км.Более дорогая версия Tesla Model 3 Long Range в движение приводится электродвигателем на 258 л.с. Авто первую сотню набирает за 5,1 с. Максимальная скорость авто - 225 км/ч. Машина без подзарядки может преодолеть 500 км.