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Алла Михеева избавилась от ровной челки

Популярная отечественная актриса Алла Михеева приняла решение кардинально сменить свой образ.

Алла Михеева избавилась от ровной челки


Алла Михеева порадовала фанатов новыми публикациями в своём микроблоге Instagram, продемонстрировав, что она избавилась от своей ровной челки. На опубликованном фото видно, что сейчас часть чёлки актрисы уложена в одну сторону, а другая сильно укороченная. Соведущая известного телевизионного шоу «Вечерний Ургант» получила огромное количество комплиментов от фолловеров. Они заметили, что Алле уже давно пора было сменить имидж, потому что с ровной чёлкой артистка проходила много лет.

Алла Михеева избавилась от ровной челки


Некоторые поклонники вовсе не узнали своего кумира. Они заявили, что Михеева стала заметно моложе и краше, невзирая на то, что телезвезде всего двадцать девять лет. Один из фанатов написал: «Другой человек!», заявив, что обновлённая внешность Аллы ему очень нравится.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:26
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