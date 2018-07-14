Алла Михеева избавилась от ровной челки

Алла Михеева порадовала фанатов новыми публикациями в своём микроблоге Instagram, продемонстрировав, что она избавилась от своей ровной челки. На опубликованном фото видно, что сейчас часть чёлки актрисы уложена в одну сторону, а другая сильно укороченная. Соведущая известного телевизионного шоу «Вечерний Ургант» получила огромное количество комплиментов от фолловеров. Они заметили, что Алле уже давно пора было сменить имидж, потому что с ровной чёлкой артистка проходила много лет.Некоторые поклонники вовсе не узнали своего кумира. Они заявили, что Михеева стала заметно моложе и краше, невзирая на то, что телезвезде всего двадцать девять лет. Один из фанатов написал: «Другой человек!», заявив, что обновлённая внешность Аллы ему очень нравится.