В Сети появились данные о новом смартфоне Smartisan Nut Pro 3
На сайте китайского агентства 3C была опубликована информация о новом смартфоне Smartisan Nut Pro 3, который еще не был представлен производителем официально. На сайте компании указан модельный номер OE106 и эксперты решили, что это именно данная версия мобильного устройства от Smartisan Technology.
На сайте агентства указано, что аппарат должен обзавестись зарядным устройством с мощностью в 18 ватт. Так как предыдущая модификация Smartisan Nut Pro 2 была оснащена однокристальным модулем Qualcomm Snapdragon 660, то в этот раз ожидается появление процессора Snapdragon 710. Благодаря 10-нанометровому процессу, по которому изготовляется система, чип должен выделять меньше тепла и тратить меньше электроэнергии.
Скорее всего, что уже осенью пользователи смогут купить этот девайс.