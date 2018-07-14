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В Сети появились данные о новом смартфоне Smartisan Nut Pro 3

На сайте китайского агентства 3C была опубликована информация о новом смартфоне Smartisan Nut Pro 3, который еще не был представлен производителем официально. На сайте компании указан модельный номер OE106 и эксперты решили, что это именно данная версия мобильного устройства от Smartisan Technology.

В Сети появились данные о новом смартфоне Smartisan Nut Pro 3


На сайте агентства указано, что аппарат должен обзавестись зарядным устройством с мощностью в 18 ватт. Так как предыдущая модификация Smartisan Nut Pro 2 была оснащена однокристальным модулем Qualcomm Snapdragon 660, то в этот раз ожидается появление процессора
Snapdragon 710. Благодаря 10-нанометровому процессу, по которому изготовляется система, чип должен выделять меньше тепла и тратить меньше электроэнергии.

Скорее всего, что уже осенью пользователи смогут купить этот девайс.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:30
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