В Сети появились данные о новом смартфоне Smartisan Nut Pro 3

На сайте агентства указано, что аппарат должен обзавестись зарядным устройством с мощностью в 18 ватт. Так как предыдущая модификация Smartisan Nut Pro 2 была оснащена однокристальным модулем Qualcomm Snapdragon 660, то в этот раз ожидается появление процессораSnapdragon 710. Благодаря 10-нанометровому процессу, по которому изготовляется система, чип должен выделять меньше тепла и тратить меньше электроэнергии.Скорее всего, что уже осенью пользователи смогут купить этот девайс.