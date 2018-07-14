Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева после пластики чуть не умерла

Фатима Хадуева решила изменить форму носа, но после неудачного хирургического вмешательства звезде «Битвы экстрасенсов» срочно понадобилась повторная операция. В настоящее время всё страшное позади, однако говорить женщина ещё не может.Год назад Фатима Хадуева, решила исправить носовую перегородку, обратившись к пластическому хирургу. После операции у женщины стала сильно болеть голова, а также появилась отёчность и воспалительные процессы. Кроме того форма носа стала изменяться. По истечению 6 месяцев экстрасенс обратилась к тому же врачу с жалобами, он рекомендовал пациентке для симметрии сделать укол с другой стороны или подождать пока «рассосётся». От таких рекомендаций женщина пришла в ужас.Тогда Фатима обратилась к другому врачу и попала в гнойное отделение челюстно-лицевой хирургии, где ей сделали ещё одну операцию и обнаружили в носу инородное тело, забытое во время первой операции.