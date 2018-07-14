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Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева после пластики чуть не умерла

Фатима Хадуева чуть не умерла после пластики, звезда «Битвы экстрасенсов» до сих пор в тяжёлом состоянии. Предыдущий хирург, выполняя ринопластику, изуродовал женщине лицо.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева после пластики чуть не умерла


Фатима Хадуева решила изменить форму носа, но после неудачного хирургического вмешательства звезде «Битвы экстрасенсов» срочно понадобилась повторная операция. В настоящее время всё страшное позади, однако говорить женщина ещё не может.

Год назад Фатима Хадуева, решила исправить носовую перегородку, обратившись к пластическому хирургу. После операции у женщины стала сильно болеть голова, а также появилась отёчность и воспалительные процессы. Кроме того форма носа стала изменяться. По истечению 6 месяцев экстрасенс обратилась к тому же врачу с жалобами, он рекомендовал пациентке для симметрии сделать укол с другой стороны или подождать пока «рассосётся». От таких рекомендаций женщина пришла в ужас.

Тогда Фатима обратилась к другому врачу и попала в гнойное отделение челюстно-лицевой хирургии, где ей сделали ещё одну операцию и обнаружили в носу инородное тело, забытое во время первой операции.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:15
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