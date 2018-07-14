Мария Максакова показалась на публике вместе с певцом Александром Тищенко

После выезда на территорию Украины и убийства избранника Дениса Вороненкова знаменитость поражала фанатов стройной фигурой, но предпочитала вести уединенный образ жизни. После просмотра нового сюжета люди даже не узнали оперную приму в располневшей особе, которую обнимает и держит за руку эстрадный коллега.Музыкант живет и работает в Германии, куда приехала Мария Максакова, чтобы посетить мероприятие с его участием. Некоторые фанаты заподозрили, что пара связана друг с другом романтическими отношениями, потому что артистка тоже задержалась в этой стране.