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Британский военный рассказал журналистам о секретных программах по изучению НЛО

Ник Поуп во время беседы с журналистами озвучил тему, связанную с секретными проектами по изучению НЛО. Британский военный 21 год занимался исследованиями внеземных объектов, являющихся реальностью.

Сейчас есть документы, показывающие интерес властей к аппаратам гуманоидов, чтобы потом создавать земные аналоги. Также спецслужбы следят за разработками российских и китайских ученых, отметив большой интерес экспертов к парапсихологии.

Британский военный рассказал журналистам о секретных программах по изучению НЛО


Военные изучали психологическое воздействие, что также касается феномена ясновидения и телекинеза. Некоторые эксперты считают, что НЛО связаны с изменениями энергии в атмосфере нашей планеты. Американцы тоже разработали проект для защиты от потенциальной угрозы, а также их ВВС пытаются перехватывать внеземные корабли гуманоидов.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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