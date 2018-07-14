Британский военный рассказал журналистам о секретных программах по изучению НЛО

Сейчас есть документы, показывающие интерес властей к аппаратам гуманоидов, чтобы потом создавать земные аналоги. Также спецслужбы следят за разработками российских и китайских ученых, отметив большой интерес экспертов к парапсихологии.Военные изучали психологическое воздействие, что также касается феномена ясновидения и телекинеза. Некоторые эксперты считают, что НЛО связаны с изменениями энергии в атмосфере нашей планеты. Американцы тоже разработали проект для защиты от потенциальной угрозы, а также их ВВС пытаются перехватывать внеземные корабли гуманоидов.