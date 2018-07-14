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Чилийские рыбаки выловили гигантскую рыбу с телом змеи

Чилийские рыбаки выловили гигантскую рыбу с телом змеи, поразившую своим внешним видом ученых. Этот монстр плавал возле города Икике в бухте Каванча.

Раньше люди никогда не сталкивались с 5-метровой особью, весящей 150 кг. Внешне это чудо напоминало сардину, которую поместили в ад, после чего трофей был передан биологам. Свидетели события опубликовали фото в Facebook, а эксперты предположили, что обитательница глубин могла получить ранение или была больна, так как эти создания никогда не выходят на поверхность.

Чилийские рыбаки выловили гигантскую рыбу с телом змеи


После осмотра они не заметили признаков травм на теле рыбы, забрав образцы для анализов. Местные жители часто удивляют их необычными дарами моря, так что останки нового чудовища будут забальзамированы.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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