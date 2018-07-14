Специалисты из США успешно протестировали двигатель космического беспилотника Boeing XSP

Таким образом, инженерам удалось проверить двигатель на готовность включаться многократно. Также была проверена топливная система с баками.Стоит отметить, что двигатель AR-22 был создан на основе силовой установки RS-25, которая являлась частью космических аппаратов Space Shuttle. Работает РД с кислородно-водородной топливной парой .Особенностью нового проекта является особая система просушки двигателя после его работы. Так как в ходе слияния кислорода и водорода получается вода, то для повторного включения системы необходимо тщательно ее просушить. Инженеры Aerojet Rocketdyne придумали способ, который позволяет сделать это не за 14 дней, а за 6 часов.Запуск XSP состоится через 3 года.