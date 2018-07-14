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Специалисты из США успешно протестировали двигатель космического беспилотника Boeing XSP

Появилась информация о том, что представители военного проекта DARPA и американской компании Aerojet Rocketdyne провели успешные огневые испытания двигателя AR-22, который должен быть применен в космическом беспилотнике Boeing XSP. Отмечается, что в течение 240 часов специалисты включали и выключали силовую установку.

Специалисты из США успешно протестировали двигатель космического беспилотника Boeing XSP


Таким образом, инженерам удалось проверить двигатель на готовность включаться многократно. Также была проверена топливная система с баками.

Стоит отметить, что двигатель AR-22 был создан на основе силовой установки RS-25, которая являлась частью космических аппаратов Space Shuttle. Работает РД с кислородно-водородной топливной парой .

Особенностью нового проекта является особая система просушки двигателя после его работы. Так как в ходе слияния кислорода и водорода получается вода, то для повторного включения системы необходимо тщательно ее просушить. Инженеры Aerojet Rocketdyne придумали способ, который позволяет сделать это не за 14 дней, а за 6 часов.

Запуск XSP состоится через 3 года.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:15
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