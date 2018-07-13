Александр Гобозов возмутил снимком, где он целует сына

"Самый любимый человек на свете", - подписывает пост Гобозов.

На очередном снимке Саша показывает, как он любит своего сына Роберта. Счастливый папа на фото целует в губы сына.Однако этот снимок уже собрал огромное количество отрицательных комментариев. Пользователи отмечают, что на губах у человека сосредоточено большое количество различных бактерий, которые также могут быть болезнетворными.Эти микроорганизмы запросто могут проникать в организм малыша, у которого еще недостаточно сформировалась иммунная система. А значит, папа запросто может его заразить какой-нибудь болезнью, которая может спровоцировать расстройство кишечника.Да и медики подтверждают, что любезничать так не совсем гигиенично, так как у взрослых на губах может быть "разные гадости": от инфекций до герпеса.