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Александр Гобозов возмутил снимком, где он целует сына

Участник скандального "Дома-2"Александр Гобозов сейчас строит на проекте новую любовь, но не забывает общаться со своей старой семьей.

На очередном снимке Саша показывает, как он любит своего сына Роберта. Счастливый папа на фото целует в губы сына.

Александр Гобозов возмутил снимком, где он целует сына

"Самый любимый человек на свете", - подписывает пост Гобозов.

Однако этот снимок уже собрал огромное количество отрицательных комментариев. Пользователи отмечают, что на губах у человека сосредоточено большое количество различных бактерий, которые также могут быть болезнетворными.

Эти микроорганизмы запросто могут проникать в организм малыша, у которого еще недостаточно сформировалась иммунная система. А значит, папа запросто может его заразить какой-нибудь болезнью, которая может спровоцировать расстройство кишечника.

Да и медики подтверждают, что любезничать так не совсем гигиенично, так как у взрослых на губах может быть "разные гадости": от инфекций до герпеса.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:56
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