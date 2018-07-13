Виктория Романец неприятно удивила подписчиков своим «опухшим и помятым» лицом

Все дело в том, что девушка появилась с очень опухшим лицом, которое бывает после «хорошей пьянки». О чем и стали писать ее фанаты в комментариях.Они отметили, что на новых видео едва смогли узнать в Вике ту привлекательную особу, которая ежедневно появляется в их ленте «Инстаграмма».Кроме того, поклонники напомнили следящей за своей фигурой Романец, что алкоголь не только пагубно влияет на организм человека, но еще имеет очень большое количество калорий, который потом откладываются на бедрах и ягодицах.Также беспокоящиеся о здоровье экс-участницы фанаты порекомендовали ей завязывать с распитием спиртного, поскольку «женский алкоголизм неизлечим».Стоит сказать, что сама Виктория никак не отреагировала на подобные комментарии.