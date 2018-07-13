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Миллион рублей впервые разыграют в эфире мобильного шоу в РФ

Впервые в рамках эфира мобильного шоу в Российской Федерации разыграют миллион рублей. Розыгрыш приурочили к пятнице, которая в свою очередь совпала с тринадцатым числом.

Миллион рублей впервые разыграют в эфире мобильного шоу в РФ


Впервые в Российской Федерации миллион рублей разыграют непосредственно в эфире мобильного шоу. Победителем в данном случае станет самый эрудированный гражданин. В одноимённом мобильном приложении пройдёт онлайн-викторина под названием «Клевер». Участники шоу должны будут ответить на пятнадцать вопросов. Начиная с тринадцатого вопроса неверный ответ, оканчивает автоматически игру для отдельного каждого пользователя.

Представителями творческой лаборатории Ивана Урганта при содействии с командой социальной сети «ВКонтакте» разыграют главный приз. Им станет миллион рублей, который предоставлен спонсором этой викторины - сетью олнайн-шоппинга AliExpress. Миллион рублей разделят между всеми победителями, в случае если ряд пользователей смогут верно ответить на 15 вопросов.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:57
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