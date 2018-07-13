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Единственная дочь Михаила Пуговкина лишилась наследства из-за последней супруги отца

Михаил Пуговкин ушел из жизни еще десять лет назад, но его родственники до сих пор не могут поделить наследство актера.

Единственная дочь Михаила Пуговкина лишилась наследства из-за последней супруги отца


Дочь Пуговкина - Елена, уверена, что последняя супруга ее отца, Ирина Лаврова, специально еще при жизни своего мужа переписала все имущество на себя, чтобы после не возникало проблем. Также девушка рассказала, что Михаил Пуговкин впервые увидел своего внука перед смертью, так как Ирина не разрешала девушке встречаться с отцом. Ирина заявила, что никому ничего она не запрещала, просто дочь актера сама не желала общаться с отцом.

Единственная дочь Михаила Пуговкина лишилась наследства из-за последней супруги отца


Если говорить по поводу наследства артиста, женщина сообщила, что перед смертью Пуговкин сам велел своей жене переписать все имущество на себя, для того, что родственники «не таскали» ее по судам. Елена поведала, что перед смертью отец сказал ей, что любит ее. Также девушка утверждает, что Лаврова, чтобы похоронить артиста, даже продала его медали.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:20
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