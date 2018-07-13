Microsoft представила версию бесплатного корпоративного мессенджера Teams

Специалисты корпорации уверены, что удобные возможности заинтересуют пользователей мессенджера, остающимся в своем корпоративном направлении. Причем за отдельную плату можно приобрести расширенный список дополнительных функций.По мнению информационного издания CNBC, мессенджер Teams может составить конкуренцию для сервиса Slack, бесплатная версия которого может предоставить видеоконференцию только между двумя активными пользователями, это существенный недостаток, по сравнению с функционалом программы от Microsoft.В режиме бесплатного пользования, в сервисе Slack установлен лимит, ограничивающий количество сообщений не более 10-ти тысяч, в то время как Teams, на безвозмездной основе, предлагает пользоваться совершенно неограниченным объемом данных, которые находятся на серверах мессенджера. Экспертами Microsoft продолжается усовершенствование бесплатной версии Teams, с целью максимально приблизить функционал к потребностям пользователей.