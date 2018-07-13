АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Александр Гобозов возмутил подписчиков поцелуем в губы с ребенком

Пару недель назад на Остров любви телепроекта «Дом-2» к Александру Гобозову прилетел сын Роберт и его бывшая жена Алиана Устиненко. Сейчас они уже вернулись в Москву, однако счастливый отец продолжает публиковать совместные фотографии со своим ребенком.

Так, несколько дней назад он выложил фотографию, на котором целует мальчика прямо в губы и тот отвечает ему взаимностью. И она настолько шокировала пользователей социальной сети Instagram, что они оставили массу негативных комментариев.

Александр Гобозов возмутил подписчиков поцелуем в губы с ребенком

Стоит отметить, что к возмущениям подписчиков присоединился и профессиональный психолог. Он написал, что, во-первых, целовать ребенка в губы это негигиенично, поскольку у взрослого человека на губах имеется огромное количество бактерий, а также вирусных инфекций, к примеру, таких как герпес.

Именно благодаря таким «поцелуям» вся эта флора попадает на губы малыша, а после и внутрь его организма, который имеет недостаточно сформированную иммунную систему, и тем самым повышает риск возникновения нескольких заболеваний желудочно-кишечного тракта и кожи.

Александр Гобозов возмутил подписчиков поцелуем в губы с ребенком

«Во-вторых, губки малыша, как и зоны его гениталий, являются зоной тела, обильно снабженной чувствительными рецепторами, которые отправляют сигналы возбуждения в кору головного мозга ребенка», - подчеркнул специалист.

По его словам, это неплохо, когда родители стараются всячески проявлять любовь к своему чаду, однако от таких достаточно интимных поцелуев стоит отказаться.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:47
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Бородина надоела подписчикам разговорами о
Анастасия Костенко рассказала о чувствах, которые
Меган Маркл рассказала, что скучает по своей
Московские власти изменят правила допуска авто на
Анастасия Квитко удивила фанатов фото с пышными
Александр Гобозов возмутил подписчиков поцелуем в
Facebook нашел 65 000 потенциальных
Дмитрий Дмитренко признался, что они с женой
В американском McDonald`s свыше ста человек
Алиана Устиненко хочет иметь четверых детей
Дарья Пынзарь восхитила подписчиков своей
Суд обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить
По словам Дарьи Осенковой, Илья Яббаров на
Максим Галкин порадовал фанатов милым фотоснимком
Самое долгое кровавое лунное затмение смогут
Старшая дочка Дмитрия Маликова ревнует отца к
Лолита отважилась на фото без косметики и фильтров
Елизавета Триандафилиди опозорилась на школьной
Мама Майи Донцовой после скандала с Ильей
Ольга Бузова едва не разбила Кубок Стэнли на
В пятницу 13-го произойдёт солнечное затмение с
Команда Кенеса Ракишева разработала дизайн
Ученые рассказали, как влюбленность меняет тело и
Дочь Анастасии Волочковой ревнует ее к мужчинам
Астрономы предсказывают вероятный конец света на
России грозит сокращение населения впервые за 10
Ученые открыли новые побочные возможности
Андрей Малахов отказался принять награду от
Обновленный кроссовер Honda HR-V заметили на
Эксперименты не смогли определить распад нейтрона
Просмотреть все новости