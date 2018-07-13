Александр Гобозов возмутил подписчиков поцелуем в губы с ребенком

«Во-вторых, губки малыша, как и зоны его гениталий, являются зоной тела, обильно снабженной чувствительными рецепторами, которые отправляют сигналы возбуждения в кору головного мозга ребенка», - подчеркнул специалист.

Так, несколько дней назад он выложил фотографию, на котором целует мальчика прямо в губы и тот отвечает ему взаимностью. И она настолько шокировала пользователей социальной сети Instagram, что они оставили массу негативных комментариев.Стоит отметить, что к возмущениям подписчиков присоединился и профессиональный психолог. Он написал, что, во-первых, целовать ребенка в губы это негигиенично, поскольку у взрослого человека на губах имеется огромное количество бактерий, а также вирусных инфекций, к примеру, таких как герпес.Именно благодаря таким «поцелуям» вся эта флора попадает на губы малыша, а после и внутрь его организма, который имеет недостаточно сформированную иммунную систему, и тем самым повышает риск возникновения нескольких заболеваний желудочно-кишечного тракта и кожи.По его словам, это неплохо, когда родители стараются всячески проявлять любовь к своему чаду, однако от таких достаточно интимных поцелуев стоит отказаться.