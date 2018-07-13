Александр Гобозов возмутил подписчиков поцелуем в губы с ребенком
Пару недель назад на Остров любви телепроекта «Дом-2» к Александру Гобозову прилетел сын Роберт и его бывшая жена Алиана Устиненко. Сейчас они уже вернулись в Москву, однако счастливый отец продолжает публиковать совместные фотографии со своим ребенком.
Так, несколько дней назад он выложил фотографию, на котором целует мальчика прямо в губы и тот отвечает ему взаимностью. И она настолько шокировала пользователей социальной сети Instagram, что они оставили массу негативных комментариев.
Стоит отметить, что к возмущениям подписчиков присоединился и профессиональный психолог. Он написал, что, во-первых, целовать ребенка в губы это негигиенично, поскольку у взрослого человека на губах имеется огромное количество бактерий, а также вирусных инфекций, к примеру, таких как герпес.
Именно благодаря таким «поцелуям» вся эта флора попадает на губы малыша, а после и внутрь его организма, который имеет недостаточно сформированную иммунную систему, и тем самым повышает риск возникновения нескольких заболеваний желудочно-кишечного тракта и кожи.
«Во-вторых, губки малыша, как и зоны его гениталий, являются зоной тела, обильно снабженной чувствительными рецепторами, которые отправляют сигналы возбуждения в кору головного мозга ребенка», - подчеркнул специалист.
По его словам, это неплохо, когда родители стараются всячески проявлять любовь к своему чаду, однако от таких достаточно интимных поцелуев стоит отказаться.