Ученые отредактировали гены макак для снижения уровня холестерина в крови

Как рассказали исследователи, результаты эксперимента можно в дальнейшем использовать и для человека, при борьбе с болезнями сердца. Успешность биохимических опытов вселяет уверенность в возможности борьбы с опасными мутациями и их последствиями, на уровне генов.Эксперимент уникален тем, что редактирование генома впервые провели в живом организме, более ранние внесения изменений генома, проводили при извлечении биоматериала.Геном PCSK9 кодирует белок, который препятствует удалению из крови холестерина. Взаимодействие молекул холестерина происходит с, так называемым, составом транспортных белков, образуя при этом липопротеины. Сами «плохие липопротеины» представляют определенную опасность, так как провоцируют риск атеросклероза, инсультов и инфарктов.Вырабатывается PCSK9 в печени, и своей деятельность мешает удалению именно липопротеинов. Для решения проблемы, ученые провели изменение генов в клетках печени подопытных макак, причем все было сделано так, чтобы произошло снижение содержания в крови определенного липопротеина.В итоге, по истечении четырех месяцев, у шести обезьян обнаружили примерно 64% клеток печени, которые были с отключенным геном PCSK9, при этом на 84%упало содержание белка PCSK9 в крови животных. Так же, на 60% снизился уровень холестерина в липопротеинах, которые были с нужной, низкой плотностью.