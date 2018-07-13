АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шаровая молния: Плазменный сгусток разумной энергии до сих пор остается загадкой для ученых
EUR 72.68 USD 62.21
Курс валют на 13.07.2018

Ученые заставили каплю галлия биться подобно живому сердцу

Ученый из Австралии Сяолинь Ван, сотрудник Валлонгонгского университета, совместно с коллегами, заставили биться в ритме живого сердца каплю жидкого галлия. Данный уникальный эксперимент поможет ученым разрабатывать более универсальные модели мягких роботов.

Согласно сообщений известно, что проводились опыты в условиях температуры незначительно превышающей комнатную. Результатами ученые были полностью удовлетворены. Как предполагаю специалисты, благодаря управляемым специальной электронной системой каплям галлия, удастся разработать новую основу по управлению движений роботов.

Ученые заставили каплю галлия биться подобно живому сердцу


На начальных этапах наблюдений, на поверхность специального электрода было подано напряжение, до этого капли металла расположили на наклонную подложку по одну сторону от электрода. Всего через мгновение после протекания реакции галлия и воды, произошло образование соответствующего оксида, что поменяло форму капли, при этом самой каплей был потерян любой возможный контакт с электродом.

В итоге, оксид начал свое разложение, и в это время капля галлия совершала скатывающиеся движения вниз, по направлению к электроду. Сам цикл составил всего десятые доли секунды, с периодическим повторением при замкнутой цепи. Все указывает на то, что, наработки австралийских специалистов, можно будет в скором времени применять для робототехники.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:23
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
РАКИБ показала «белый список» криптовалютных
Фанаты считают, что новую песню Ольги Бузовой
Составили ТОП-5 пижонских автомобилей по цене до
Необычный турист доехал из Санкт-Петербурга во
Миллион рублей впервые разыграют в эфире
Мужа Ани Лорак заподозрили в изменах
Пользователи Сети раскритиковали Викторию Романец
Джордж Клуни идет на поправку после ДТП на байке
47-летняя Наталья Сенчукова поразила фигурой в
Певец Юрий Лоза высказался об «уходе» Верки
Ученые заставили каплю галлия биться подобно
Серийный кроссовер версии MG HS стал безрамным
Анастасию Ивлееву с Элджеем «засекли» за
Виктория Боня познакомила Пьера Андюрана с
Анфиса Чехова проводит «обнаженную» акцию для
Робот-краб перемещает растение к свету или в тень
Ксения Бородина надоела подписчикам разговорами о
Анастасия Костенко рассказала о чувствах, которые
Меган Маркл рассказала, что скучает по своей
Московские власти изменят правила допуска авто на
Анастасия Квитко удивила фанатов фото с пышными
Александр Гобозов возмутил подписчиков поцелуем в
Facebook нашел 65 000 потенциальных
Дмитрий Дмитренко признался, что они с женой
В американском McDonald`s свыше ста человек
Алиана Устиненко хочет иметь четверых детей
Дарья Пынзарь восхитила подписчиков своей
Суд обязал корпорацию Johnson & Johnson выплатить
По словам Дарьи Осенковой, Илья Яббаров на
Максим Галкин порадовал фанатов милым фотоснимком
Просмотреть все новости