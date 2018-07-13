Ученые заставили каплю галлия биться подобно живому сердцу

Согласно сообщений известно, что проводились опыты в условиях температуры незначительно превышающей комнатную. Результатами ученые были полностью удовлетворены. Как предполагаю специалисты, благодаря управляемым специальной электронной системой каплям галлия, удастся разработать новую основу по управлению движений роботов.На начальных этапах наблюдений, на поверхность специального электрода было подано напряжение, до этого капли металла расположили на наклонную подложку по одну сторону от электрода. Всего через мгновение после протекания реакции галлия и воды, произошло образование соответствующего оксида, что поменяло форму капли, при этом самой каплей был потерян любой возможный контакт с электродом.В итоге, оксид начал свое разложение, и в это время капля галлия совершала скатывающиеся движения вниз, по направлению к электроду. Сам цикл составил всего десятые доли секунды, с периодическим повторением при замкнутой цепи. Все указывает на то, что, наработки австралийских специалистов, можно будет в скором времени применять для робототехники.