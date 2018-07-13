Анастасию Ивлееву с Элджеем «засекли» за шоппингом в ЦУМ

В соцсетях появились снимки, на которых Ивлеева и Элджей снова были замечены вместе. Телеведущая и музыкант посетили в Москве ЦУМ (Центральный универсальный магазин). Ранее соцсети «кипели» от новости, что репер и Анастасия вместе поехали отдыхать. СМИ утверждали, что совместные фото хип-хоп исполнителя и ведущей могли быть рекламным ходом. Но наблюдения поклонников доказали, что это не пиар, потому что пара продолжает наслаждаться друг другом даже после возвращения в Россию.После нелестных высказываний, Ивлеева обнародовала пост, в котором заявила фанатам, что она никогда в жизни в своих поступках не руководствовалась корыстными побуждениями.