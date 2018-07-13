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Анастасию Ивлееву с Элджеем «засекли» за шоппингом в ЦУМ

В правдивости отношений телеведущей Анастасии Ивлеевой и хип-хоп исполнителя Элджеема удостоверились фанаты.

Анастасию Ивлееву с Элджеем «засекли» за шоппингом в ЦУМ


В соцсетях появились снимки, на которых Ивлеева и Элджей снова были замечены вместе. Телеведущая и музыкант посетили в Москве ЦУМ (Центральный универсальный магазин). Ранее соцсети «кипели» от новости, что репер и Анастасия вместе поехали отдыхать. СМИ утверждали, что совместные фото хип-хоп исполнителя и ведущей могли быть рекламным ходом. Но наблюдения поклонников доказали, что это не пиар, потому что пара продолжает наслаждаться друг другом даже после возвращения в Россию.

Анастасию Ивлееву с Элджеем «засекли» за шоппингом в ЦУМ


После нелестных высказываний, Ивлеева обнародовала пост, в котором заявила фанатам, что она никогда в жизни в своих поступках не руководствовалась корыстными побуждениями.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:08
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