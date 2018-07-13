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Дарья Пынзарь восхитила подписчиков своей безупречной фигурой

Несмотря на то, что с момента ухода Дарьи Пынзарь прошло уже несколько лет, она до сих пор остается одной из самых популярных участниц телепроекта «Дом-2». В социальной сети Instagram за ее жизнью наблюдает более 3 миллионов подписчиков.

Не так давно девушка вместе со своими сыновьями перебралась жить в Турцию, где приобрела собственный домик. Она сообщила, что в Алании жить намного дешевле, чем в Москве, однако зарабатывать лучше все-таки в столице.

Дарья Пынзарь восхитила подписчиков своей безупречной фигурой

Стоит отметить, что Даша не навсегда покинула в Россию, вместе с мужем она живет на две страны, периодически прилетая, дабы решить накопившиеся дела, сходить на косметологические процедуры, посетить брендовые магазины и салоны красоты.

Так, несколько дней назад, Пынзарь опубликовала на своей странице пост, в котором рассказала об очень комфортном и красивом нижнем белье, которое ей чисто случайно удалось купить, прогуливаясь по торговому центру в Москве.

Дарья Пынзарь восхитила подписчиков своей безупречной фигурой

Кроме того, девушка на себе показала, как хорошо сидит и смотрится приобретенный комплект и буквально очаровала поклонников своей фигурой.

В комментариях к посту многие стали писать, что Даша выглядит просто превосходно, учитывая то, что является мамой двоих детей. Многие отметили, что она очень похудела, поскольку еще недавно все обсуждали ее округлившийся живот и даже подозревали в беременности.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:23
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