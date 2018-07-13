Дарья Пынзарь восхитила подписчиков своей безупречной фигурой

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 6 Июл 2018 в 12:17 PDT

Не так давно девушка вместе со своими сыновьями перебралась жить в Турцию, где приобрела собственный домик. Она сообщила, что в Алании жить намного дешевле, чем в Москве, однако зарабатывать лучше все-таки в столице.Стоит отметить, что Даша не навсегда покинула в Россию, вместе с мужем она живет на две страны, периодически прилетая, дабы решить накопившиеся дела, сходить на косметологические процедуры, посетить брендовые магазины и салоны красоты.Так, несколько дней назад, Пынзарь опубликовала на своей странице пост, в котором рассказала об очень комфортном и красивом нижнем белье, которое ей чисто случайно удалось купить, прогуливаясь по торговому центру в Москве.Кроме того, девушка на себе показала, как хорошо сидит и смотрится приобретенный комплект и буквально очаровала поклонников своей фигурой.В комментариях к посту многие стали писать, что Даша выглядит просто превосходно, учитывая то, что является мамой двоих детей. Многие отметили, что она очень похудела, поскольку еще недавно все обсуждали ее округлившийся живот и даже подозревали в беременности.