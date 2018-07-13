Елизавета Триандафилиди опозорилась на школьной фотографии

Так, несколько дней назад возлюбленная Алексея Чайчица опубликовала снимок, который был сделан очень давно. На нем девушка запечатлена в школьные годы.Лиза призналась, что уже в раннем возрасте выгодно выделялась на фоне своих одноклассников, поскольку носила чокер, топ с открытым животом, юбку с запахом и кеды.Стоит отметить, что на фотографии Триандафилиди сидит в куртке из-за чего короткого топа не видно, однако экс-участница это объяснила тем, что с голым животом сниматься ей запретили.Что касается подписчиков, то они заявили, что Лиза действительно выделялась на фоне остальных детей, однако выглядела крайне неуместно, поскольку была одета как старшеклассница. По их словам, глядя на размещенное фото, сразу можно понять, какой эта девочка станет в будущем.