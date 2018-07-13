Мама Майи Донцовой после скандала с Ильей Яббаровым мечтает обзавестись защитником

«Устала «понимать», «входить в положение», «прощать». Я хочу быть просто женщиной: слабой, счастливой и любимой», - написала она.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 2 Июл 2018 в 1:15 PDT

Ирина Михайловна активно обсуждает наболевшие темы героев реалити-шоу, отстаивает интересы своей дочери и иногда, защищая ее, ссорится с ее коллегами.Так, несколько дней назад в эфир вышел «Разбор», в котором показали, как женщина сильно поскандалила с Ильей Яббаровым. Она на всю страну заявила, что молодой человек специально «обрюхатил» свою возлюбленную Алену Савкину, дабы закрепиться на телестройки еще на несколько месяцев.В итоге разъяренный от этих слов участник, не подбирая слов, высказал все, что думает о Донцовой-старшей, а также ее дочери.После произошедшего Ирина Михайловна опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором сообщила, что устала быть сильной женщиной и самостоятельно отстаивать свои интересы.Судя по всему, мама участницы мечтает об отношениях с мужчиной, который бы смог ее защищать от нападков недоброжелателей, однако до сих пор остается одна.