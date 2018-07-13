Мама Майи Донцовой после скандала с Ильей Яббаровым мечтает обзавестись защитником
В последнее время мама участницы телепроекта «Дом-2» Майи Донцовой, которая в некогда и сама жила в периметре, стала очень часто появляться на съемках новых выпусков ток-шоу в городских квартирах.
Ирина Михайловна активно обсуждает наболевшие темы героев реалити-шоу, отстаивает интересы своей дочери и иногда, защищая ее, ссорится с ее коллегами.
Так, несколько дней назад в эфир вышел «Разбор», в котором показали, как женщина сильно поскандалила с Ильей Яббаровым. Она на всю страну заявила, что молодой человек специально «обрюхатил» свою возлюбленную Алену Савкину, дабы закрепиться на телестройки еще на несколько месяцев.
В итоге разъяренный от этих слов участник, не подбирая слов, высказал все, что думает о Донцовой-старшей, а также ее дочери.
После произошедшего Ирина Михайловна опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором сообщила, что устала быть сильной женщиной и самостоятельно отстаивать свои интересы.
«Устала «понимать», «входить в положение», «прощать». Я хочу быть просто женщиной: слабой, счастливой и любимой», - написала она.
Судя по всему, мама участницы мечтает об отношениях с мужчиной, который бы смог ее защищать от нападков недоброжелателей, однако до сих пор остается одна.