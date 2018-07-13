Джордж Клуни идет на поправку после ДТП на байке в Сардинии

Стэн Розенфилд сообщил, что Джордж Клуни после аварии на байке, которая произошла в Сардинии, в данное время идет на поправку. По словам представителя кинозвезды, с артистом «всё будет хорошо». В настоящее время лауреат «Золотого глобуса» и «Оскара» лечиться в домашних условиях.Раньше информировалось, что Клуни на байке столкнулся с автомобилем марки Mercedes. Дорожно-транспортное происшествие случилось около Коста-Каролины. Пятидесятисемилетнего актера срочно госпитализировали в местное медицинское учреждение. Медики, не выявив у Джорджа Клуни серьезных травм, выписали его.