Серийный кроссовер версии MG HS стал безрамным

Раньше появились данные, основой нового MG HS станет безрамная конструкция от Roewe RX5. Размеры новой версии MG HS составляют 4574X1876X1644 мм. При этом величина колесной базы достигает 2 720 миллиметров. Дизайн авто повторяет оформление прототипа версии MG X-Motion. При этом кузов получит более упрощенные элементы декора, фары, головного света. Перечень оснащения новой версии MG HS включает мультимедийный центр, электронную панель управления, набор электронных современных ассистентов MG Pilot (помощник идентификации дорожной разметки, функция мониторинга мертвых зон, система предупреждения о приближении авто в случае выезда задним ходом с парковки).Подкапотное пространство новой версии MG HS займут 1,5- и 2-литровые моторы на 169 и 210 л.с., которые работают вместе с МКПП и АКПП.