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Эвелина Бледанс с мускулистым красавцем сфотографировалась в стиле садо-мазо

Эвелина Блёданс выложила в сеть фотографию, на которой запечатлено, как она отдыхает на яхте с мускулистым красавцем. Провокационный кадр из фотосессии напоминает моменты эротических игр в стиле садо-мазо.

Эвелина Бледанс с мускулистым красавцем сфотографировалась в стиле садо-мазо


В социальной сети Instagram на странице Эвелины Блёданс накануне появился снимок, на нём звезда запечатлена, лёжа на яхте, в черном закрытом купальнике с глубоким декольте. При этом на шее у звезды завязан белый галстук, его тянет к себе мускулистый красавец в зелёных плавках.

Столь эффектная фотография вызвала среди подписчиков Эвелины Блёданс бурную реакцию, они принялись жёстко критиковать звезду. Пользователи сети начали критиковать звезду, называя снимок постыдным, так как он разрушает созданный актрисой образ любящей матери. Многие поклонники заявили, что на подобные фотографии им неприятно смотреть и у Эвелины Блёданс не тот статус, чтобы сниматься в таком странном амплуа.

Также в комментариях появилось и немало восторженных отзывов, фанаты отметили, что актриса выглядит замечательно, а такую потрясающую фигуру и ножки не грех продемонстрировать.

Эвелина Бледанс с мускулистым красавцем сфотографировалась в стиле садо-мазо
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 12:23
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