Российским автолюбителям начали рассылать транспортный налог

Раньше сообщали касательно расширения списка транспортных средств, на которые распространяется увеличенный налог. В свою очередь для владельцев авто ценой от 3 000 000 руб действуют налоги с увеличенными коэффициентами от 1,1 до 3. «Налог на роскошь» в прошлом году распространялся в Российской Федерации на 909 автомобилей и комплектаций. Список в текущем году расширился до 1 126 транспортных средств и сборок. В прошлом году в сравнении с 2016 годом наблюдалось увеличение перечня авто и комплектаций на 200 единиц. В свою очередь список расширился на фоне увеличения стоимости транспортных средств, увеличения количества комплектаций новинок прошлого года, появления новых автомобилей.В РФ самым большим «налогом на роскошь» может «похвастаться» владелец версии Bugatti Veyron Super Sport. Стоит отметить, что ему приходится ежегодно за суперкар платить по 540 тыс руб.