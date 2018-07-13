Российским автолюбителям начали рассылать транспортный налог
Любителям дорогостоящего транспорта на территории РФ начали рассылать уведомления, а также квитанции для уплаты налогов за прошлый год. Их придется выплатить до третьего декабря этого года.
Раньше сообщали касательно расширения списка транспортных средств, на которые распространяется увеличенный налог. В свою очередь для владельцев авто ценой от 3 000 000 руб действуют налоги с увеличенными коэффициентами от 1,1 до 3. «Налог на роскошь» в прошлом году распространялся в Российской Федерации на 909 автомобилей и комплектаций. Список в текущем году расширился до 1 126 транспортных средств и сборок. В прошлом году в сравнении с 2016 годом наблюдалось увеличение перечня авто и комплектаций на 200 единиц. В свою очередь список расширился на фоне увеличения стоимости транспортных средств, увеличения количества комплектаций новинок прошлого года, появления новых автомобилей.
В РФ самым большим «налогом на роскошь» может «похвастаться» владелец версии Bugatti Veyron Super Sport. Стоит отметить, что ему приходится ежегодно за суперкар платить по 540 тыс руб.