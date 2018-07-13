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Facebook нашел 65 000 потенциальных "госизменников" из РФ

Инструменты Facebook пометили примерно 65 000 пользователей из РФ как заинтересованных непосредственно в измене Родине.

Facebook нашел 65 000 потенциальных "госизменников" из РФ


Представителями соцсети отмечается, что этот алгоритм выявляет именно «историческую измену». В свою очередь компания не предоставила более конкретных объяснений. Предположительно, таким образом, помечались потенциальные пользователи, интересовавшиеся информацией про исторические случаи госизмены, шпионажа и т.п. Facebook после этого удалил скандальную категорию. Эту отметку обычные пользователи видеть не могли. Она в свою очередь предназначалась для рекламодателей. Наблюдатели отметили, что таким образом Facebook способствует политическим преследованиям, так как любой рекламодатель создать может в соцсети рекламную кампанию, а потом отслеживать IP-адреса «изменников».

Согласно статистике по уголовным делам, касающимся государственной измены в РФ, реальных изменников меньше, чем указал Facebook. Количество осужденных по статьям («шпионаж» и «госизмена») за год не превышает двадцати человек.
 
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45
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