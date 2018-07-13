Новая программа избавит животных от участия в опытах по определению токсичности

В результате, изобретение превзошло по точности итоги, полученные ранее, после проведения опытов с животными. При создания метода, использовали свойства бинарных коэффициентов сходства. Программа использовала данные химикатов с показателями более чем 850 тысяч опасных свойств, которые были получены по известным опытам с медикаментами.Согласно опубликованным результатам исследований известно, что токсилогическими опытами занимались многие компании, связанные с фармакологией, косметикой и химической продукцией. Все направленно на исследование безопасности воздействия веществ на человека. В основном, все останавливается на обсуждении тестов на животных, причем обсуждают во всем мир. Только большинство корпораций пытаются отказаться от подобных методов.Помочь ограничению количества испытуемых в токсикологических опытах животных, приходят современные технологии. Исследователями создана программа, содержащая базу данные по 866-ти тысячам свойств и показателей токсичности вредных веществ. Она же способна выявить вредные воздействия всеми известными науке химикатами.