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Новая программа избавит животных от участия в опытах по определению токсичности

Американские ученые завершили успешную реализацию проекта, связанного с выявлением токсичности химических веществ компьютерным методом.

В результате, изобретение превзошло по точности итоги, полученные ранее, после проведения опытов с животными. При создания метода, использовали свойства бинарных коэффициентов сходства. Программа использовала данные химикатов с показателями более чем 850 тысяч опасных свойств, которые были получены по известным опытам с медикаментами.

Новая программа избавит животных от участия в опытах по определению токсичности


Согласно опубликованным результатам исследований известно, что токсилогическими опытами занимались многие компании, связанные с фармакологией, косметикой и химической продукцией. Все направленно на исследование безопасности воздействия веществ на человека. В основном, все останавливается на обсуждении тестов на животных, причем обсуждают во всем мир. Только большинство корпораций пытаются отказаться от подобных методов.

Помочь ограничению количества испытуемых в токсикологических опытах животных, приходят современные технологии. Исследователями создана программа, содержащая базу данные по 866-ти тысячам свойств и показателей токсичности вредных веществ. Она же способна выявить вредные воздействия всеми известными науке химикатами.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:00
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