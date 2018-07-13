Сакральные тайны рукописей Мусейона описывают многие парадоксы раннего христианства

Когда Гессий Флор осквернил храм в Иерусалиме, началась первая Иудейская война, после чего множество заговорщиков пали в сражениях с римлянами, а пленники были увезены в митрополию. Здесь во время проповедей апостолов среди людей зародились ростки новой веры, вот только просветители сомневались в реальности таких событий.Когда пастухи нашли возле Мертвого моря древние рукописи с частями книг Ветхого Завета, апокрифами и документами ессеев, открытие потрясло научный мир. Там были описаны верования первых христиан, рассказывающих о жизни и воскресении Христа, готовящего свою паству к Страшному суду. Церковные служители попытались найти выход из щекотливой ситуации, назвав Иоанна Крестителя членом секты иудеев, вот только его самого должен был крестить ее глава, чего не произошло в действительности.Кровавое побоище вызвало волнение во многих еврейских общинах, среди которых самая большая находилась в Александрии. В этом египетском городе находился самый огромный научный музей, созданный соратником Александра Македонского, а иудейские ученые составляли половину штата. После таких событий они решили отправиться в Рим и провести переговоры с цезарем, предоставив план покорности завоеванных народов в обмен на прощение поступков соотечественников.Никто не знает, как закончилась встреча, но потом в катакомбах стали собираться приверженцы новой религии, внимавшие словам проповедников о покорности судьбе и вечной жизни для праведников. Эксперты нашли доказательства, что библейские события являются мифами, когда прочитали труды Клода Гельвеция, после чего обратили внимание на работу ученого Гольбаха, в которой впервые были озвучены мысли о художественном описании деяний Спасителя.Затем эти гипотезы подтвердили найденные артефакты, хотя никто не отрицает, что Понтий Пилат был реальной личностью, о чем красноречиво говорят римские раскопки. Коптские исследователи говорили об обрывке папируса, упоминавшие супругу Христа Марию Магдалину, так что первые христиане могли прекрасно знать историю учения, скрываемую сейчас церковью. Только Иосиф Флавий описывал личность Иисуса, но, к сожалению, оригиналы трудов античного историка были утрачены.Потом монахи в 4 веке исказили многие факты во время переписей рукописей, а британский журналист Роб Вильямс имеет свою версию происходящих событий. Он считает, что Мусейон мог получить заказ от римлян, касающийся создания новой веры. Тогда был пленен иудейский полководец Йосеф бен Матитьяху, который потом стал Иосифом. Будущий император Тит считал актуальной тему распространения веры покорности в своих колониях, после чего попросил этого человека помочь ему придать ей достоверность.Походы Веспасиана со своим пленником идентичны передвижениям Христа, а дальше религия рабовладельцев стала быстро пользоваться популярностью среди рабов. Такая гипотеза проливает свет на многие нюансы, связанные с единым центром христианства, да и сама фигура нового пророка была взята из учений ессеев.После смерти императора его библиотека была перевезена в Александрию, сохранив древние знания коптов и ненавистные священникам труды гностиков. Когда центр науки был уничтожен, часть рукописей были спасены от огня и вывезены в Ватикан, где могут находиться до сегодняшнего времени.