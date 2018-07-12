Ученые доказали антиоксидантные преимущества сна

Понимание сна становится все более важным в современном обществе, где хроническая потеря сна стала необузданной и распространенной. Поскольку доказательства подтверждают корреляцию между отсутствием сна и отрицательными последствиями для здоровья, основная функция сна остается загадкой.Исследователи полагали, что если сон необходим для основной функции здоровья, животные, которые спят значительно меньше обычного, должны иметь общий дефект в этой основной функции. Для этого исследования они использовали разнообразную группу короткослоистых мутантов Drosophila (плодовая муха). Они обнаружили, что эти короткопарные мутанты действительно имеют общий дефект: все они чувствительны к острому окислительному стрессу.Окислительный стресс возникает из-за избыточных свободных радикалов, которые могут повредить клетки и привести к дисфункции органов. Токсичные свободные радикалы или реактивные виды кислорода накапливаются в клетках от нормального метаболизма и ущерба окружающей среде. Если функция сна заключается в защите от окислительного стресса, то увеличение сна должно повысить устойчивость к окислительному стрессу.Ученые предположили, что если сон обладает антиоксидантными эффектами, то, несомненно, окислительный стресс может регулировать сам сон. В соответствии с этой гипотезой они обнаружили, что снижение окислительного стресса в мозге за счет сверхэкспрессирующих антиоксидантных генов также уменьшает количество сна. В совокупности эти результаты указывают на двунаправленную связь между сном и окислительным стрессом, то есть функции сна для защиты организма от окислительного стресса, в свою очередь, помогают вызвать сон.Эта работа имеет отношение к здоровью человека, поскольку нарушения сна коррелируют со многими заболеваниями, которые также связаны с окислительным стрессом, такими как болезни Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона. Потеря сна может сделать людей более чувствительными к окислительному стрессу и последующим заболеваниям; наоборот, патологическое нарушение антиоксидантного ответа также может привести к потере сна и связанным с ним патологиям заболеваний.