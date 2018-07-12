АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Ученые доказали антиоксидантные преимущества сна

В новом исследовании Ванесса Хилл с коллегами из Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили, что сон поддерживает антиоксидантные процессы. Понимание этой древней двунаправленной связи между сном и окислительным стрессом может обеспечить столь необходимую проницательность для современных заболеваний человека, таких как нарушения сна и нейродегенеративные заболевания.

Ученые доказали антиоксидантные преимущества сна


Понимание сна становится все более важным в современном обществе, где хроническая потеря сна стала необузданной и распространенной. Поскольку доказательства подтверждают корреляцию между отсутствием сна и отрицательными последствиями для здоровья, основная функция сна остается загадкой.

Исследователи полагали, что если сон необходим для основной функции здоровья, животные, которые спят значительно меньше обычного, должны иметь общий дефект в этой основной функции. Для этого исследования они использовали разнообразную группу короткослоистых мутантов Drosophila (плодовая муха). Они обнаружили, что эти короткопарные мутанты действительно имеют общий дефект: все они чувствительны к острому окислительному стрессу.

Окислительный стресс возникает из-за избыточных свободных радикалов, которые могут повредить клетки и привести к дисфункции органов. Токсичные свободные радикалы или реактивные виды кислорода накапливаются в клетках от нормального метаболизма и ущерба окружающей среде. Если функция сна заключается в защите от окислительного стресса, то увеличение сна должно повысить устойчивость к окислительному стрессу.

Ученые предположили, что если сон обладает антиоксидантными эффектами, то, несомненно, окислительный стресс может регулировать сам сон. В соответствии с этой гипотезой они обнаружили, что снижение окислительного стресса в мозге за счет сверхэкспрессирующих антиоксидантных генов также уменьшает количество сна. В совокупности эти результаты указывают на двунаправленную связь между сном и окислительным стрессом, то есть функции сна для защиты организма от окислительного стресса, в свою очередь, помогают вызвать сон.

Эта работа имеет отношение к здоровью человека, поскольку нарушения сна коррелируют со многими заболеваниями, которые также связаны с окислительным стрессом, такими как болезни Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона. Потеря сна может сделать людей более чувствительными к окислительному стрессу и последующим заболеваниям; наоборот, патологическое нарушение антиоксидантного ответа также может привести к потере сна и связанным с ним патологиям заболеваний.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:03
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Холли Берри раскрыла секрет сияющего внешнего вида
Андрей Данилко попрощался с образом Верки Сердючки
Ученые идентифицировали гены наземных растений в
Папарацци сфотографировали беременную Бейонсе
Ученые из Австралии нашли созданный миллиард лет
Ученые доказали антиоксидантные преимущества сна
Дети и внуки Аллы Пугачевой "осчастливили" родных
Поклонники Ани Лорак призвали перестать «крякать»
Ученые определили для фырканья лошадей
Samsung Galaxy S10 получит важную особенность
«Аэрофлот» запретил пользоваться на борту
В США впервые за 12 лет отменили смертную казнь
Светодиоды спасут черепах и бакланов от гибели в
Компания Sirin Labs раскрыла подробности о первом
Человек впервые просканирован многоволновым
Александр Ревва восхитил фанатов трогательным
Завершается укладка рельсовых плетей «бархатного
Вики Паттисон разденется ради победы английской
Дана Борисова уплатила долг и теперь отправляется
78-летняя Светлана Светличная ради фигуры сидит
Брат Кайли Дженнер позарился на миллионы своей
Победившая рак Дарья Донцова рассказала о детях с
Брутальный внедорожник Rezvani Tank представлен в
Марина Федункив переплюнула голос «Навигатора»
Астрономы обнаружили следы мощного взрыва
Эмили Ратаковски показала пышную грудь на
Зрители «Дома-2» подозревают, что Роман Гриценко
Опубликованы снимки нового среднеразмерного
Уфологи опубликовали видео жуткого портала,
Эксперт оценил шансы переговоров Порошенко и
Просмотреть все новости