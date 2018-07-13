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Джессика Альба рассказала, что с детства подвергалась домогательствам

После секс-скандалов с Харви Вайнштейном, свою историю решила рассказать и голливудская киноактриса Джессика Альба.

Джессика Альба рассказала, что с детства подвергалась домогательствам


Джессика Альба приняла решение поведать обществу, что с детства подвергалась сексуальным домогательствам. Актриса присоединилась к движению #MeToo, появившемуся после множества скандальных признаний в домогательствах сексуального характера в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна. Знаменитость поведала, что она работает еще с двенадцати лет. В то время начинающая актриса была наивной и молодой. Она постоянно подвергалась домогательствам, считая, что так и должно быть.

Джессика Альба рассказала, что с детства подвергалась домогательствам


По словам кинозвезды, в ее жизни практически не было женщин-наставниц. В конце интервью Джессика заявила, что о данных ситуациях надо говорить открыто. Актриса сказала, что постоянно разговаривает со своими дочерями об аналогичных ситуациях с элементами харассмента.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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