Джессика Альба рассказала, что с детства подвергалась домогательствам

Джессика Альба приняла решение поведать обществу, что с детства подвергалась сексуальным домогательствам. Актриса присоединилась к движению #MeToo, появившемуся после множества скандальных признаний в домогательствах сексуального характера в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна. Знаменитость поведала, что она работает еще с двенадцати лет. В то время начинающая актриса была наивной и молодой. Она постоянно подвергалась домогательствам, считая, что так и должно быть.По словам кинозвезды, в ее жизни практически не было женщин-наставниц. В конце интервью Джессика заявила, что о данных ситуациях надо говорить открыто. Актриса сказала, что постоянно разговаривает со своими дочерями об аналогичных ситуациях с элементами харассмента.