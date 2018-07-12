Анна Михалкова впервые показала свою дочь

Актриса Анна Михалкова решилась продемонстрировать свою дочь фанатам. Пять лет артистка не показывала обществу свою наследницу. Кинозвезда даже скрывала беременность, как только могла. Недавно тетя Лиды обнародовала в интернете видеоролик с девочкой. На показанной записи Михалкова сказала, что хочет познакомить поклонников с девочкой. Однако малышка стесняясь, не хочет говорить свое имя.Анна Михалкова замужем за Альбертом Баковым. После восьми лет совместной жизни супруги рассталась, однако в 2008 году опять воссоединились, а также отпраздновали вторую свадьбу. Пара воспитывает троих детей: восемнадцатилетнего Андрея, семнадцатилетнего Сергея и пятилетнюю Лиду.