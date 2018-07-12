Самые маленькие магнитные вихри станут шагом к новой цифровой памяти

Магнитные материалы содержат атомы, которые действуют как миниатюрные версии классического стержневого магнита, каждый из которых имеет северный и южный полюс. В материалах, которые показывают самые сильные магнитные поля – так называемые ферромагнетики – полюса этих атомов направлены в одну сторону.Это упорядоченное расположение может нарушить скирмион: множество атомов, полюсы которых все дальше и дальше отходят от магнитной оси, приближаясь к центру скирмиона, причем атом в его сердцевине указывает на противоположное направление этой оси.Исследователи ранее создали скирмион диаметром около 50 нанометров – примерно в 2000 раз тоньше человеческого волоса – в ферромагнитном материале, моносилициде марганца. Новое исследование под руководством Небраски Дэвида Селмейера и Баламуругана Баласубраманяна сообщает о создании скирмиона шириной всего 13 нанометров, что, по-видимому, является наименьшим возможным размером материала.Миниатюризация имеет значение, говорит Селмейер, если «интересные магнитные структуры» станут видом цифровой памяти следующего поколения.«Одним из самых больших ограничений был диаметр этих вещей», – сказал Селмейер из Университет Джорджа Холмса, заслуженный профессор физики и астрономии. – Это открытие является важным шагом на пути к использованию в реальных приложениях».Традиционно цифровое хранилище данных – это отдельные партии отрицательно и положительно поляризованных атомов, которые представляют 1 и 0 или биты двоичного кода. Поскольку создание и перемещение скирмиона задействует гораздо меньше энергии, чем выравнивание поляризованных групп атомов, исследователи рассматривают магнитную спираль как привлекательную альтернативу цифровому хранению.Команде удалось создать такой крошечный скирмион только при крайне низких температурах – наивысшее значение – минус 230 градуса по Цельсию. По словам ученым, поиск метода или материала, который может поддерживать незначительные скирмионы при комнатной температуре, – главная цель.