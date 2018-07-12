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Пользователи Сети уверены, что Ольге Бузовой ничего «не светит» с Денисом Черышевым

Чемпионат мира по футболу 2018 года для сборной России закончился около недели назад, однако публика до сих пор обсуждает ее голы, а также тех героев, которые их реализовали.

В частности, многих до сих пор возмущает, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова после забитого гола Дениса Черышева заявила, что он попал в хит-парад ее мыслей и она готова выйти за него замуж.

Пользователи Сети уверены, что Ольге Бузовой ничего «не светит» с Денисом Черышевым

Подобное высказывание настолько зацепило футбольных фанатов, что они раскритиковали теледиву и попросили ее спуститься с небес на землю.

«Наглость выскочки Бузовой какая-то запредельная. Что это? Маразм или шизофрения? Или то и другое? 2 в 1! Бузова по-другому не может. Ей нужен хайп! Обос*ала Тарасова, теперь принялась за Черышёва?!», - негодуют пользователи.

Однако, они уверены в том, что знаменитости абсолютно ничего «не светит» с популярным футболистом, поскольку у него есть возлюбленная по имени Кристина и она намного моложе Ольги – ей всего 24 года.

Пользователи Сети уверены, что Ольге Бузовой ничего «не светит» с Денисом Черышевым

Поклонники Черышева напомнили, что Денис и Кристина вместе уже 2 года, а потому вряд ли он променяет свою возлюбленную, которая бежит от публичности и лишена вульгарности, наглости и пошлости, на Бузову, обладающую всеми этими чертами и качествами.

В своем после ведущая телестройки попросила спортсмена позвонить ей, но пользователи уверены, что она звонка не дождется и «любовь на футбольном поле» вновь построить не удастся.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:00
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