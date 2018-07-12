Астрономы обнаружили следы мощного взрыва сверхновой возле Солнечной системы

Ученые раннее выдвигали несколько гипотез относительно аномальных явлений в космосе, таких как, например, количество антивещества. Однако совместная группа астрофизиков Франции, России и Швейцарии сообщают, что в результате их моделей аномалии могут быть объяснены мощным взрывом сверхновой приблизительно 2 – 3 миллиона лет тому на расстоянии в 200 – 400 световых лет от Земли.Подобная гипотеза косвенно подтверждается результатами анализов коры дна Мирового океана, а также образцов, взятых с поверхности Луны. Ученые отмечают, что если подобный взрыв произойдет снова, на планете начнется стремительное изменение климата и повышение уровня радиационного фона. При этом астрономы кивают на «звезду смерти» Бетельгейзе, взрыв которой со страхом ожидают ученые, так как она расположена слишком близко от Земли в созвездии Ориона и находится на стадии скорой гибели.