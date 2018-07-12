Ariel представила новый каркасный спорткар версии Atom 4

Спорткар построен на новой платформе, имеющей трубчатую раму с удлинёнными элементами. Благодаря этому жесткость конструкции увеличилась на 15%. За счёт доработанного шасси в кабине авто появилось больше свободного места. Больше стала ёмкость топливного бака. Без дозаправки спорткар теперь может проехать 480 км. Ariel Atom наделили кузовными панелями из углепластика, улучшившими аэродинамику. Авто оснащают 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором на 320 л.с. с турбонаддувом, позаимствованным у версииHonda Civic Type R. Мотор работает с 6-скоростной «механикой». Ariel разработан свой электронный блок управления мотором. Atom 96 км/ч набирает за 2,8 с. При этом предельная скорость достигает 261 км/ч.Новинка оборудуется задним дифференциалом повышенного трения, амортизаторами от Bilstein, системой быстрого старта, трекшн-контролем от версии Atom V8. В качестве опции предлагают механизмы Ohlins, более лёгкие карбоновые диски.