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Катя Лель рассказала о песне, написанной для нее Марией Захаровой

Певица Катя Лель во время эфира на радиостанции сообщила о новой песне, написанной для неё Марией Захаровой – пресс-секретарём МИД РФ. Новая композиция выйдет под названием «Сполна».

Катя Лель рассказала о песне, написанной для нее Марией Захаровой


Катя Лель рассказала, что с Марией Захаровой она пообщалась о жизни, после чего представитель Министерства иностранных дел прислала текст песни, которую она написала за 15 минут. Этого певица совершенно не ожидала и удивилась такому поступку, решив написать музыку к словам, но также неожиданно композитор Александр Лунев предоставил мелодию без слов.

Катя Лель считает, что события сложились, как пазлы, потому что музыка идеально подошла к тексту песни. Новая композиция рассказывает о жизни певицы, однако о том, когда песня выйдет звезда не сообщила.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:10
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