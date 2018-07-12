Катя Лель рассказала о песне, написанной для нее Марией Захаровой

Публикация от Katya Lel (@katyalelofficial) 10 Июл 2018 в 12:52 PDT

Катя Лель рассказала, что с Марией Захаровой она пообщалась о жизни, после чего представитель Министерства иностранных дел прислала текст песни, которую она написала за 15 минут. Этого певица совершенно не ожидала и удивилась такому поступку, решив написать музыку к словам, но также неожиданно композитор Александр Лунев предоставил мелодию без слов.Катя Лель считает, что события сложились, как пазлы, потому что музыка идеально подошла к тексту песни. Новая композиция рассказывает о жизни певицы, однако о том, когда песня выйдет звезда не сообщила.