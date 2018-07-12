Ученые указали на опасность обострения заболеваний человека при пасмурной погоде

Психологический недуг ОКР сопровождается пугающими и навязчивыми мыслями пациентов. Люди стараются избавиться от симптомов ритуальными повторяющимися действиями. Ученые сделали анализ данных по населению разных широт Земли. Результаты показали, что в северных поясах данный недуг имеет широкое распространение, при этом достаточно ограничить дневной свет любому человеку, и он становиться подверженным заболеванию ОКР.У пациентов с ОКР отмечается недостаток сна, а после этого периода он может заснуть на длительное время, компенсирую утраченное время. Цикличность периодов заболевания и пасмурная погода приводят к обострениям. Дополнительные исследования ученых направленны на разработку методов лечения для категории населения, проживающих в северных широтах.