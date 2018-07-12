АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 72.85 USD 62.10
Курс валют на 12.07.2018

Ученые указали на опасность обострения заболеваний человека при пасмурной погоде

В ходе проведения исследований, учеными Бингемтонского университета (США) сделан научный вывод, указывающий на то, что при дефиците дневного света обостряются симптомы, связанные с обсессивно-компульсивными расстройствами (ОКР) среди людей. Кроме того, условия широт, где в большей части держатся пасмурные дни, способствуют значительному усилению указанного заболевания.

Психологический недуг ОКР сопровождается пугающими и навязчивыми мыслями пациентов. Люди стараются избавиться от симптомов ритуальными повторяющимися действиями. Ученые сделали анализ данных по населению разных широт Земли. Результаты показали, что в северных поясах данный недуг имеет широкое распространение, при этом достаточно ограничить дневной свет любому человеку, и он становиться подверженным заболеванию ОКР.
Ученые указали на опасность обострения заболеваний человека при пасмурной погоде


У пациентов с ОКР отмечается недостаток сна, а после этого периода он может заснуть на длительное время, компенсирую утраченное время. Цикличность периодов заболевания и пасмурная погода приводят к обострениям. Дополнительные исследования ученых направленны на разработку методов лечения для категории населения, проживающих в северных широтах.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Первые люди заселили Китай более двух миллионов
В Польше издеваются над трагедией затонувшей
Кристина Кошелева вдохновляется шедеврами Новой
В Соединённых Штатах создали боевые машины
Ford Mondeo может выступить конкурентом Subaru
Дмитрий Тарасов заложил два автомобиля и теперь
Андрей Чадов приобрел апартаменты в элитном
Вальтер Соломенцев и Галина Гаджиева показали
Opel на эскизе показал дизайн своих будущих
Ксения Собчак, болея за Хорватию, будет рада, что
Land Rover представил обновленную версию
Фанаты Анны Семинович считают, что ей стоит
Более 65% российского населения верят в
Криптовалютный кошелек встроили в мобильную
Россия и Китай приступили к совместному проекту
Внедорожник Isuzu MU-X в версии X-Power появился
Сергей Кучеров назвал Маргариту Овсянникову
Поклонники раскритиковали Ксению Бородину за
Светлана Ходченкова опубликовала снимок в
Александр Ревва показал пение своей дочки под
В РФ цены на Mercedes-Benz GLC выросли на 30
LADA Vesta Sport превзойдет KIA Rio и Hyundai
Алена Савкина расторгла помолвку с Ильей Яббаровым
Певица Вера Брежнева создала детскую комнату для
Свежая ОС Android получит название созвучное с
Ariel представила новый каркасный спорткар версии
Сын Ольги Орловой не спешит знакомить ее со
На Нюрбургринге заметили электрический кроссовер
Катя Лель рассказала о песне, написанной для нее
Пользователи Сети уверены, что Ольге Бузовой
Просмотреть все новости