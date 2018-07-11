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Разработанные учеными раковые клетки могут бороться с первичным и метастатическим раком

Ученые из Бригама, использовали силу редактирования генов, чтобы сделать важный шаг к использованию раковых клеток для уничтожения рака. Команда сообщает о многообещающих результатах в доклинических моделях по различным типам раковых клеток, создавая потенциальную дорожную карту для лечения первичного, рецидивирующего и метастатического рака. Результаты опубликованы в Science Translational Medicine.

Разработанные учеными раковые клетки могут бороться с первичным и метастатическим раком


«Это только верхушка айсберга. Терапия на основе клеток имеет огромные перспективы для доставки терапевтических агентов к опухолям и может предоставить варианты лечения, когда стандартная терапия потерпела неудачу. Благодаря нашей методике мы можем переконструировать раковые клетки пациента и использовать их для лечения рака. Мы считаем, что это имеет много последствий и может быть применимо для всех типов раковых клеток », - рассказал Халид Шах М.С., директор Центра терапии и визуализации стволовых клеток (CSTI) в отделении нейрохирургии BWH в Институте стволовых клеток (HSCI).

Новый подход основывается на самовосстанавливающейся способности раковых клеток - процессе, где раковые клетки могут отслеживать клетки такого рода, которые распространяются в пределах одного и того же органа или других частей тела. Использование этой силы могло бы преодолеть проблемы с доставкой лекарств, помогая получать терапевтические средства на опухолевые участки, которые в противном случае могут быть труднодоступными.

Команда разработала и проверила два метода использования силы раковых клеток. Техника «с полки» использовала предварительно сконструированные опухолевые клетки, которые необходимо было бы сопоставить с фенотипом HLA пациента (по сути, иммунным отпечатком человека). «Аутологичный» подход использовал технологию CRISPR для редактирования генома раковых клеток пациента и введения терапевтических молекул. Затем эти клетки можно было вернуть обратно пациенту.

В результате команда увидела прямую миграцию сконструированных клеток в места опухолей и обнаружила доказательства того, что сконструированные клетки специально нацелили и убили рецидивирующий и метастатический рак у мышей. Исследователи сообщают, что лечение увеличивало выживаемость мышей. Инженерные ячейки были оснащены «выключателем убийства», который можно было активировать после обработки.

«Наше исследование демонстрирует терапевтический потенциал использования искусственных опухолевых клеток и их самонаводящихся свойств для разработки рецептор-целевых терапевтических средств для различных видов рака», - сказал Шах.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:33
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