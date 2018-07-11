Изменения ДНК у взрослых отслежены до самых первых дней жизни после зачатия

Некоторые из этих признаков были связаны с окружающей средой, с которой сталкивается развивающийся эмбрион, включая различия в питании матерей. Исследовательская группа, возглавляемая учеными из Медицинского исследовательского совета группы Гамбия в Лондонской школе гигиены и тропической медицины (LSHTM), сообщает, что исследование является важным шагом в понимании механизма, с помощью которого эмбрион реагирует на раннюю среду, со способностью влиять на здоровье в более поздней жизни.Исследователи изучили специализированные области генома (известные как метастабильные эпиаллели или МЭ), где эпигенетические (метилирующие) метки закладываются в первые несколько дней после зачатия. Как и в предыдущих исследованиях, ME были идентифицированы путем анализа клеток у взрослых и детей, но до сих пор у ученых не было способа понять, как эти знаки ведут себя в первые несколько дней после зачатия.Команда отслеживала образцы стирания и восстановления знаков ДНК на первой неделе жизни эмбриона, зачатого путем ЭКО. Они обнаружили, что МЭ показывают атипичные закономерности установления этих эмбрионов по сравнению с другими регионами генома. Это говорит о том, что установление метилирования в МЭ может быть чувствительным к внешним факторам окружающей среды. Исследователи говорят, что эти регионы могли эволюционировать, чтобы ощущать питательную среду, записывать информацию о ДНК и адаптировать ребенка именно к его обстоятельствам рождения.Кроме того, исследователи смогли охарактеризовать другие факторы, связанные с положением ME в геноме, что может дать дополнительные подсказки, чтобы объяснить их необычное поведение.Д-р Мэтт Сильвер, старший автор подразделения MRC Гамбия при LSHTM, сказал: «Наше открытие того, что эпигенетические метки ведут себя особым образом в самые ранние дни жизни, является важным шагом в понимании того, как наша ранняя среда может повлиять на наше развитие и будущее здоровье. Эти результаты также предлагают захватывающую возможность развития вмешательств до зачатия, что может снизить риск заболеваний у потомства и даже в будущих поколениях».В настоящее время требуется больше работы для определения того, какие компоненты диеты матери и отца и другие факторы окружающей среды могут влиять на образцы метилирования ДНК на раннем эмбрионе и лучше понимать, как они могут связываться с неблагоприятными последствиями для здоровья в более поздней жизни. Это потребует дальнейшей работы и исследований в различных популяциях людей, связывающих диету, эпигенетику и здоровье.