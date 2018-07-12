Ученые определили проявление социального аутизма при постоянном чувстве хронической тревоги

Работа проделана учеными Института цитологии и генетики СО РАН, в ходе которой проведены исследования на лабораторных мышах и доказано, что при длительном нахождении в атмосфере неблагоприятных социальных условий, это неизбежно приводит к возникновению социального аутизма.Эксперимент заключался в формировании различных типов социального поведения в стае мышей. Самцы помещались в клетки с перегородкой, в которой были проделаны отверстия. Перегородка открывалась раз в день, при этом между мышами провоцировалась агрессия. Условия враждебной среды продолжались 20 дней, что приводило к развитию выраженной тревоги. Затем ученые пересаживали подопытных к миролюбивым партнерам, при этом исследовалось социальное взаимодействие.Контрольная группа мышей, не подверженная опытам, заинтересовывалась партнерами с желанием общаться. Агрессивный тип самцов избегали партнера и атаковали его. При этом оппоненты сидели в углу, стараясь не реагировать и активно избегать сородича, проявляющего агрессию.В сообщении указывается, что мышами демонстрировалось увеличение времени аутогруминга (или чистки тела), в поведении отражались признаки заторможенности и индифферентности. У подопытных мышей проявлялись симптомы аутизма подобно людям. Что указывает на влияние факторов среды окружения, при которых возможны изменения в социальном поведении, а так же появление признаков расстройства, которое не наблюдалось ранее.Как рассказала доктор биологических наук, профессор Наталья Кудрявцева, руководившая проектом, учеными рассматривалось поведение исключительно при длительных агрессивных контактах с сородичами, в ходе которых оказывается влияние на патологическое состояние животных, в частности, выраженное влиянием хронической тревоги.