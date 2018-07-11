Cassini перед гибелью записал странные звуки, протекающие между Сатурном и Энцеладом

Обычно для передачи звуковой энергии требуется среда, например воздух или вода, но в этом случае энергия передается волнами плазмы, соединяющие Сатурн и Энцелад. По словам Али Сулеймана, планетарного ученого, связанного с исследованием: «Энцелад - это маленький генератор, вращающийся вокруг Сатурна, и мы знаем, что он является непрерывным источником энергии. Теперь мы находим, что Сатурн реагирует путём запуска сигналов в виде плазменных волн через цепь магнитных полевых линий, соединяющих ее с Энцеладом за сотни тысяч миль».Одна из главных причин, по которой Энцелад настолько энергичен, заключается в том, что он последовательно выстреливает из гигантских плюмов водяной пар, благодаря геологической активности, происходящей под ее поверхностью. Эти облака воды превращаются в различные формы плазмы после ионизации и взаимодействия с магнитосферой Сатурна, что создало уникальную среду для изучения учеными свойств плазмы.Эта планетарная «лаборатория плазмы» была тщательно изучена во время миссии Cassini. Но есть еще кое-что об Энцеладе, который по-прежнему считается одним из лучших потенциальных кандидатов на обитание в Солнечнуй системе. Однако Сатурн и Энцелад не являются единственными планетными телами со странными и преследующими звуками, исходящими из них. NASA собрало радиосигналы, поступающие от Юпитера, Титана и даже Земли и перевело их в звуковые дорожки, которые при желании может прослушать любой желающий.