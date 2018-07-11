АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.35 USD 62.44
Курс валют на 11.07.2018

Cassini перед гибелью записал странные звуки, протекающие между Сатурном и Энцеладом

Во время своих окончательных орбит вокруг Сатурна, кульминацией которого стал огненный, разрушительный финал, Cassini удалось захватить нечто замечательное: звук электромагнитной энергии, текущей между Сатурном и его луной Энцелад. NASA сжала исходную запись с 16 минут до 30 секунд и сделала ее доступной для всех на своем официальном сайте.

Cassini перед гибелью записал странные звуки, протекающие между Сатурном и Энцеладом


Обычно для передачи звуковой энергии требуется среда, например воздух или вода, но в этом случае энергия передается волнами плазмы, соединяющие Сатурн и Энцелад. По словам Али Сулеймана, планетарного ученого, связанного с исследованием: «Энцелад - это маленький генератор, вращающийся вокруг Сатурна, и мы знаем, что он является непрерывным источником энергии. Теперь мы находим, что Сатурн реагирует путём запуска сигналов в виде плазменных волн через цепь магнитных полевых линий, соединяющих ее с Энцеладом за сотни тысяч миль».

Одна из главных причин, по которой Энцелад настолько энергичен, заключается в том, что он последовательно выстреливает из гигантских плюмов водяной пар, благодаря геологической активности, происходящей под ее поверхностью. Эти облака воды превращаются в различные формы плазмы после ионизации и взаимодействия с магнитосферой Сатурна, что создало уникальную среду для изучения учеными свойств плазмы.

Эта планетарная «лаборатория плазмы» была тщательно изучена во время миссии Cassini. Но есть еще кое-что об Энцеладе, который по-прежнему считается одним из лучших потенциальных кандидатов на обитание в Солнечнуй системе. Однако Сатурн и Энцелад не являются единственными планетными телами со странными и преследующими звуками, исходящими из них. NASA собрало радиосигналы, поступающие от Юпитера, Титана и даже Земли и перевело их в звуковые дорожки, которые при желании может прослушать любой желающий.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Утвержден новый цвет служебных автомобилей
Cassini перед гибелью записал странные звуки,
Ученые: Проживание без кондиционеров снижает
Первый полуфинал ЧМ-2018: Франция обыгрывает
Mazda MX-5 2019 обзаведется более мощным
Рэпер Feduk с хитом «Розовое вино» взорвёт
Памела Андерсон прибудет в Санкт-Петербург ради
Ученые разработали лекарство для удаления
Кассовые чеки становятся причиной развития
«АвтоВАЗ» презентовал новый седан версии LADA
Кайли Дженнер в латексном наряде и дырявых чулках
Дмирий Шепелев разрушил брак актера Марка Горонока
Роспотребнадзор сообщил россиянам об опасном
Компании Nissan и Dongfeng планируют выпустить
Новый BMW iX3 начнут выпускать в КНР в 2020 году
Филипп Киркоров оказался в центре скандала после
В РФ 50 АЗС оштрафовали на 28 млн рублей за
Женщина умерла, надышавшись парами химии во время
Ученые разработали модель лазера для создания
Джереми Реннер присоединился к актерскому составу
Модель Деми Роуз порадовала любителей клубнички
Визажист раскрыла основные секреты
Зубные пломбы с ртутью хотят запретить
ГИБДД РФ упростит переход авто на газ
Поклонники раскритиковали Яну Кошкину за
Эксперт рассказала о перспективах российского
Обнаженный экстрасенс из Ростова не смог пройти
Ученые: Коричневые тона являются самыми древними
Невеста утешила Криштиану Роналду страстным
Памела Андерсон устроила скандал из-за
Просмотреть все новости