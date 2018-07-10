Ученые научились встраивать «саморазмножающиеся» гены в ДНК млекопитающих

Считается, что главный научный провал, это открытие ученого Фэнема Чжана, нашедшего геномный редактор CRISPR/Cas9 в 2015 году. Только с тех пор его подвергли многим изменениям. В настоящее время его уже успешно используют для редактирования с высокой точностью компонентов ДНК. Эксперты решили разобраться, может ли он помочь распространить «саморазмножающиеся» и «нужные» элементы в среде популяций животных. Есть вариант его вставки в геном одноклеточного существа, при этом происходит уничтожение «неправильных копий», с последующей заменой их на «необходимые».Результаты исследований показали, что для «нормального» и генно-модифицированного потомства млекопитающих, устанавливается признак носителя «правильной» версии гена. Данное открытие эффективно и полезно при истреблении комаров, которые распространяют различные виды паразитов.Известно и негативное отношение некоторых ученых к самой идее «саморазмножающихся» генов, в данном случае чрезвычайно сложно вести их контроль. Как рассказал эксперт Пол Томас, авторами проекта еще предстоит долгое изучение особенностей ДНК, относительно использования их против вредителей.