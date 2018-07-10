Ученые научились встраивать «саморазмножающиеся» гены в ДНК млекопитающих
Ученые из США, представители университета Аделаиды, впервые реализовали возможность выстраивания «саморазмножающихся» генов животных. Открытие позволяет быстро распространить вариации полученных элементов по всем популяциям зверей.
Считается, что главный научный провал, это открытие ученого Фэнема Чжана, нашедшего геномный редактор CRISPR/Cas9 в 2015 году. Только с тех пор его подвергли многим изменениям. В настоящее время его уже успешно используют для редактирования с высокой точностью компонентов ДНК. Эксперты решили разобраться, может ли он помочь распространить «саморазмножающиеся» и «нужные» элементы в среде популяций животных. Есть вариант его вставки в геном одноклеточного существа, при этом происходит уничтожение «неправильных копий», с последующей заменой их на «необходимые».
Результаты исследований показали, что для «нормального» и генно-модифицированного потомства млекопитающих, устанавливается признак носителя «правильной» версии гена. Данное открытие эффективно и полезно при истреблении комаров, которые распространяют различные виды паразитов.
Известно и негативное отношение некоторых ученых к самой идее «саморазмножающихся» генов, в данном случае чрезвычайно сложно вести их контроль. Как рассказал эксперт Пол Томас, авторами проекта еще предстоит долгое изучение особенностей ДНК, относительно использования их против вредителей.