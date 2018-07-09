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Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко попала с сыном в ДТП

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алиана Устиненко попала с единственным сыном в дорожно-транспортное происшествие.

Несмотря на то, что Алиана уже давно не является полноправным участником прославленного телепроекта, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день девушка делиться со своими верными поклонниками свежими фотографиями, видеороликами и сториз, под некоторыми из которых рассказывает о тех или иных событиях, которые происходят в ее повседневной жизни.

Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко попала с сыном в ДТП

Считанные дни назад экс-звезда телестройки опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий снимок, под которым рассказала, что попала на днях с единственным наследником в ДТП.

По словам Алианы, они с сыном на днях вернулись в Москву из Сейшельских островов. Девушка сразу же приступила к своей любимой работе, а наследника снова отвела в детский садик. Несмотря на довольно обычное начало, следующее признание Устиненко не на шутку напугали ее фанатов.

Дело в том, что бывшая участница «Дома-2» призналась пользователям Сети, что попала в дорожно-транспортное происшествие.

«..Слава Богу с нами всё в порядке, это самое главное. А машина это всё железо, оно совсем не важно. Я даже не расстраиваюсь..», - сообщила Алиана Устиненко в личном микроблоге.


Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко попала с сыном в ДТП

Также знаменитость призналась, что после возвращения в Россию, после акклиматизации сильно заболела. Как бы то ни было, но все эти неприятные моменты никак не повлияли на хороший настрой девушки, которая не однократно подчеркнула, что после многих ситуаций в жизни, поняла, что все дается ей не просто так, поэтому она принимает и плохое и хорошее со смирением.

«..Если что-то в жизни плохо, это не всегда негатив, это может быть скрытый позитив и очень нужный в жизни урок..», - заявляет Алиана.

В конце своего поста Устиненко поблагодарила поклонников, которые стараются каждый день поддерживать ее и желают ее семейству только добра. Алиана попросила фанатов беречь себя и своих родных.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:35
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