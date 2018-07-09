Над Северным микрорайоном Воронежа небо окрасилось в серебристый цвет
Ночью 9 июля жителей Воронежа восхитило необычное природное явление, в результате которого небо было окрашено в серебряный цвет. Событие, происходящее довольно редко на Земле, успели сфотографировать множество горожан. Своими фотографиями они поделились в различных социальных сетях.
Большая часть воронежцев восхитилась серебристым ночным небом, но некоторые были испуганы. Люди предполагали, что в серебряный цвет небо окрасилось из-за испытания зенитно-ракетных комплексов, солнечной активности и даже взрыва Сверхновой. Некоторые в шутку заявили, что сияние вызвано «гневом обманутых дольщиков».
На самом деле даже ученые не могут в точности сказать, из-за чего возникает данное природное явление. Известно, что регистрируется сияние в мезосфере на высоте 85 километров и только глубокой ночью в летние месяцы. Существует предположение, что серебристые облака содержат метеоритную и вулканическую пыль, а также частицы водяного льда.
Кроме того, Земля не единственное тело, где ученые могут наблюдать феномен серебристых облаков. Возникает это явление в разряженной атмосфере Марса.
Большая часть воронежцев восхитилась серебристым ночным небом, но некоторые были испуганы. Люди предполагали, что в серебряный цвет небо окрасилось из-за испытания зенитно-ракетных комплексов, солнечной активности и даже взрыва Сверхновой. Некоторые в шутку заявили, что сияние вызвано «гневом обманутых дольщиков».
На самом деле даже ученые не могут в точности сказать, из-за чего возникает данное природное явление. Известно, что регистрируется сияние в мезосфере на высоте 85 километров и только глубокой ночью в летние месяцы. Существует предположение, что серебристые облака содержат метеоритную и вулканическую пыль, а также частицы водяного льда.
Кроме того, Земля не единственное тело, где ученые могут наблюдать феномен серебристых облаков. Возникает это явление в разряженной атмосфере Марса.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 18:15