Над Северным микрорайоном Воронежа небо окрасилось в серебристый цвет

Большая часть воронежцев восхитилась серебристым ночным небом, но некоторые были испуганы. Люди предполагали, что в серебряный цвет небо окрасилось из-за испытания зенитно-ракетных комплексов, солнечной активности и даже взрыва Сверхновой. Некоторые в шутку заявили, что сияние вызвано «гневом обманутых дольщиков».На самом деле даже ученые не могут в точности сказать, из-за чего возникает данное природное явление. Известно, что регистрируется сияние в мезосфере на высоте 85 километров и только глубокой ночью в летние месяцы. Существует предположение, что серебристые облака содержат метеоритную и вулканическую пыль, а также частицы водяного льда.Кроме того, Земля не единственное тело, где ученые могут наблюдать феномен серебристых облаков. Возникает это явление в разряженной атмосфере Марса.