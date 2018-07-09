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"Дураки": Эксперт раскритиковала современную концепцию брака

Австралийская писательница Надя Бокоди считает современную концепцию брака вкорне неправильной. Более того, Бокоди открыто называет семейные пары «дураками». По ее мнению, моногамия просто не предусмотрена в человеческом геноме.

"Дураки": Эксперт раскритиковала современную концепцию брака


Надя Бокоди несколько лет провела в замужестве, однако после распада своего брака открыто заявила о неправильной концепции современного брака. Писательница провела собственное исследование, результаты которого показали, что 1/3 браков распадаются из-за измены одного из партнеров, а многие партнеры в браке не любили все время одного возлюбленного. Бокоди считает, что подобное явление – норма, так как моногамия «не вписана» в геном человека.

Бокоди также раскритиковала известную фразу священника во время венчания, спрашивающего партнеров, готовы ли они принадлежать друг другу. Писательница назвала подобный вопрос «архаической глупостью», так как это неправильно и неестественно, что б человек принадлежал рядом находящемуся партнеру. Правильным Бокоди считает современное отношение к браку, когда молодые люди стремятся к свободным отношениям. Подобный стиль отношений не делает никого несчастным, считает эксперт.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 15:30
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