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Девочка из Чехии имеет в ДНК почти все гены своего отца

Американские генетики во время обследования юной жительницы Чехии столкнулись с редким недугом. Девочка в возрасте 11 лет имеет в ДНК почти все гены своего отца, хотя там должно быть 50% аналогов пары.

Сейчас на планете есть только 25 лиц, имеющих данный синдром, который может стать причиной развития онкологии. В данном случае этого не произошло, но родители показали ребенка медикам из-за глухоты. После проведения тестов ученые заметили, что 9-летняя малышка имеет 2 идентичные копии редкого гена, передавшегося по наследству.

Девочка из Чехии имеет в ДНК почти все гены своего отца


Затем такие процессы были выявлены во всех хромосомах, а также клетки слюны на 74% включили отцовские аналоги. Только 7% генома досталось девочке от матери, так что она не может слышать и имеет разные размеры ног.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:45
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