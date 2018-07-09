Девочка из Чехии имеет в ДНК почти все гены своего отца
Американские генетики во время обследования юной жительницы Чехии столкнулись с редким недугом. Девочка в возрасте 11 лет имеет в ДНК почти все гены своего отца, хотя там должно быть 50% аналогов пары.
Сейчас на планете есть только 25 лиц, имеющих данный синдром, который может стать причиной развития онкологии. В данном случае этого не произошло, но родители показали ребенка медикам из-за глухоты. После проведения тестов ученые заметили, что 9-летняя малышка имеет 2 идентичные копии редкого гена, передавшегося по наследству.
Затем такие процессы были выявлены во всех хромосомах, а также клетки слюны на 74% включили отцовские аналоги. Только 7% генома досталось девочке от матери, так что она не может слышать и имеет разные размеры ног.
Сейчас на планете есть только 25 лиц, имеющих данный синдром, который может стать причиной развития онкологии. В данном случае этого не произошло, но родители показали ребенка медикам из-за глухоты. После проведения тестов ученые заметили, что 9-летняя малышка имеет 2 идентичные копии редкого гена, передавшегося по наследству.
Затем такие процессы были выявлены во всех хромосомах, а также клетки слюны на 74% включили отцовские аналоги. Только 7% генома досталось девочке от матери, так что она не может слышать и имеет разные размеры ног.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:45