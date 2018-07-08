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Ученые: Нецензурная брань уничтожает здоровье человека и раньше считалась проклятием у славян

Ученые выяснили, что нецензурная брань уничтожает здоровье человека и раньше считалась проклятием у славян. Они нашли много доказательств теории в древних рукописях, называвших таких людей бесами.

Предки считали, что такие слова призывают нечистую силу, а также проклинают не только людей, но и самого хозяина. Многие легенды описывают негативные события, связанные с бранью, после чего предупреждают людей о плохих последствиях из-за употребления языка Сатаны. Ученые отметили, что люди действительно с их помощью передают негативную информацию геному, после чего жизнь их наследников становится ужасной.

Ученые: Нецензурная брань уничтожает здоровье человека и раньше считалась проклятием у славян


Негативная энергетика слов разрушает организм, приближая старость и смерть. Кроме того, жители стран, не использующие в ругани названия детородных органов, редко болеют ДЦП и синдромом Дауна. Мужчины, любящие нецензурные выражения, страдают от сексуальной дисфункции, после чего рано становятся импотентами.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30
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