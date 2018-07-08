Ученые: Планета Нибиру после уничтожения Марса выбрала Землю новой жертвой

Такие выводы были сделаны после изучения работ сербского коллеги Милорада Протича, утверждавшего, что 1500 лет до нашей эры небесное тело стало виновником исчезновения жизни на Красной планете, а дальше оно может пройти на близком расстоянии от нашей планеты.Этан Троубридж прокомментировал выводы ученого, отметив, что Нибиру будет находиться на маленьком расстоянии и уничтожит землян. Также бывший сотрудник NASA не скрывает, что агентство давно собирает информацию об опасном космическом соседе, но предпочитает хранить молчание.