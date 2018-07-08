АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
“Дело Фалкон-Лейк”: Следы на теле мужчины после контакта с НЛО доказали реальность существования пришельцев
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Ученые: Планета Нибиру после уничтожения Марса выбрала Землю новой жертвой

Некоторые ученые уже не сомневаются в существовании планеты Нибиру. Они считают, что этот объект после уничтожения Марса выбрал Землю новой жертвой и человечеству грозит большая опасность.

Такие выводы были сделаны после изучения работ сербского коллеги Милорада Протича, утверждавшего, что 1500 лет до нашей эры небесное тело стало виновником исчезновения жизни на Красной планете, а дальше оно может пройти на близком расстоянии от нашей планеты.

Ученые: Планета Нибиру после уничтожения Марса выбрала Землю новой жертвой


Этан Троубридж прокомментировал выводы ученого, отметив, что Нибиру будет находиться на маленьком расстоянии и уничтожит землян. Также бывший сотрудник NASA не скрывает, что агентство давно собирает информацию об опасном космическом соседе, но предпочитает хранить молчание.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Квебеке медведь после атаки забрался на капот
Ученые: Белые дыры во Вселенной могут перемещать
Наргиз Закирова анонсировала выход своего второго
Певица Алсу полюбила футбол после побед
Корвалол и валокордин возглавили список самых
Яна Рудковская восхищена профессионализмом
Ученые: Планета Нибиру после уничтожения Марса
Исследователи заметили в кратере Луны горящие
Жители Пакистана зафиксировали на камеру летающую
Марс формирует на своей поверхности мощные
Монстры-паразиты из гавани Бристоля оставляют
«Умный» ошейник предупредит хозяина про опасность
Молодая американка смогла забеременеть после двух
Внедорожник Nissan Terra получил трехрядную
Ученые: Астероиды являются частями древних
В Кувейте более 250 человек отравились в ресторане
В Москве неизвестный расстрелял людей на
Ученые: Генетика и окружающая среда могут
Ученые: Умные женщины должны рожать детей от
Скандальная Диана Шурыгина отпраздновала с мужем
СМИ: Магический обряд стал причиной смерти Олега
Огромный монстр оставил следы вдоль побережья
Ученые: Национальные меньшинства больше страдают
Продавщица из Нижнего Новгорода улучшала генофонд
Кот польского оппозиционера Ежи Таргальского
Российские туристы во время посещения армянского
В РФ продали более 2 000 кроссоверов LADA XRAY в
Браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox внедряют
Игорь Николаев рассказал о путешествии с «шальной
Меняющий свою форму НЛО был зафиксирован
Просмотреть все новости